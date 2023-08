Frauen-WM: „Viele Spielerinnen von uns wissen, wie man ein Finale gewinnt“

Der Frauenfußball-Weltmeister kommt zum ersten Mal seit 2007 aus Europa: Spanien und England duellieren sich am Sonntag (12 Uhr, ORF 1) in Sydney im Endspiel. In diesem stehen beide Teams erstmals. Favoriten gibt es keinen, die größere Turniererfahrung vor allem in wichtigen Spielen spricht für die Engländerinnen – und der EM-Titel: Alle bisherigen Weltmeisterinnen aus Europa gingen als regierende Europameisterinnen in das WM-Turnier.

"Viele Spielerinnen von uns wissen, wie man ein Finale gewinnt. Das haben wir Spanien voraus", sagte Englands Rechtsverteidigerin Lucy Bronze. Sie war auch schon bei den WM-Semifinalniederlagen 2015 und 2019 dabei und will endlich den Pokal in die Höhe stemmen – und das nach einem ganz besonderen Aufeinandertreffen, ist sie doch auf Klubebene wie Keira Walsh beim spanischen Champions-League-Sieger FC Barcelona am Ball. Ihre Klubkolleginnen hatte Bronze vorgewarnt: "Schon vor dem Turnier haben wir darüber gescherzt, dass wir uns im Finale sehen werden."

Der EM-Erfolg gab viel Rückenwind, der trotz der Ausfälle von Leah Williamson, Beth Mead oder Fran Kirby nicht abflaute. Teamchefin Sarina Wiegman fand stets Lösungen. "Wir sind in einer sehr guten Position. Das Team ist im Turnier gewachsen, die Spielerinnen fühlen sich gut und strotzen vor Selbstvertrauen. Wir sind bereit für das Finale", sagte die Niederländerin.

Auf dem Weg zum EM-Titel 2022 kickte ihr Team die Spanierinnen im Viertelfinale aus dem Turnier (2:1 nach Verlängerung). "La Roja" hofft nun auf Revanche. "Das Team zieht an einem Strang, alle kämpfen für das gleiche Ziel", sagte Spaniens Teamchef Jorge Vilda.

Torjägerin Salma Paralluelo (re.), nach einem Kreuzbandriss noch nicht ganz fit, erzielte zwei Jokertore für die Spanierinnen bei der WM. Bild: MARTY MELVILLE (APA/AFP/Marty Melville)

Vor neun Monaten hatten 15 Teamspielerinnen noch angekündigt nicht mehr zu spielen, sofern der 42-Jährige nicht entlassen werde. Einige ruderten zurück, wie etwa Aitana Bonmati. Trotzdem fehlt etwa mit Torfrau Sandra Panos, Mittelfeldspielerin Patri Guijarro, Abwehr-Ass Maria Leon und Stürmerin Claudia Pina ein starkes FC-Barcelona-Quartett. Umso beachtlicher ist der Erfolgslauf, von fehlender Harmonie ist keine Spur.

Fuhrmann tippt auf England

Vilda ist seit 2015 im Amt und hatte dabei auch das Viertelfinal-Out bei der EM 2017 gegen die ÖFB-Auswahl unter Teamchef Dominik Thalhammer erlebt. Für dessen Nachfolgerin Irene Fuhrmann sind die Engländerinnen in der Favoritenrolle. "Ihnen ist es im Turnierverlauf nicht so leicht vom Fuß gegangen. Nach der Vorstellung im Halbfinale würde ich aber sagen, dass ich sie gegenüber Spanien ein Stück weit vorne sehe", sagte die 42-Jährige. Die Spanierinnen würden zwar den schöneren Fußball spielen, "wenn sie auch das Ziel suchen, also effektiv sind", dem gegenüber stehe der "schnörkellosere" Fußball der Engländerinnen.

Den dritten Platz spielen heute Schweden und Co-Gastgeber Australien aus (10 Uhr, ORF 1).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper