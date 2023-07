Frauen-WM: Verletzung überschattet England-Sieg

Das Verletzungspech beim amtierenden Fußball-Europameister England reißt nicht ab: Die "Lionesses", die schon vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland Kapitänin Leah Williamson oder Beth Mead vorgeben hatten müssen, verloren beim 1:0-(1:0)-Sieg über Dänemark auch Mittelfeldstrategin Keira Walsh. Die 26-jährige Legionärin des FC Barcelona musste nach 38 Minuten mit einer Knieblessur (ohne Fremdeinwirkung) vom Feld getragen werden. "Ich bin sehr besorgt", sagte Teamchefin Sarina Wiegman, die sich aber auch über das goldene Tor von Lauren James (6.) freute.

Die vom ehemaligen Salzburg-Herren-Coach Lars Söndergaard betreuten Däninnen hatten vor 50.439 Zuschauern in Sydney nicht das Glück auf ihrer Seite, ein Kopfball von Starspielerin Pernille Harder landete an der Stange.

18-Jährige brach zusammen

Weil China anschließend vor 12.675 Augenzeugen in Adelaide Haiti dank eines von Wang Shuang verwandelten Elfmeters (74.) in Unterzahl ebenfalls 1:0 bezwang, ist in der Gruppe D alles offen. Die noch makellosen Britinnen brauchen am Dienstag (13 Uhr, ORF 1) gegen China maximal ein Unentschieden, Dänemark bekommt es im Parallelmatch mit den noch punktlosen Haitianerinnen zu tun.

Nicht frei von Sorgen ist auch die deutsche Auswahl, die nach dem souveränen 6:0 gegen Marokko am Sonntag (11.30 Uhr, ORF 1) gegen Kolumbien Verteidigerin Felicitas Rauch wegen einer Verstauchung des rechten Kniegelenks vorgeben muss. "Wir erwarten ein physisch starkes Team", sagte Sara Däbritz. Die Südamerikanerinnen, die zum Auftakt Südkorea 2:0 besiegt hatten, mussten ebenfalls einen Schock verkraften. Linda Caicedo (Real Madrid), die vielleicht als bester weiblicher Teenager der Welt gilt, griff sich im Donnerstag-Training nach einer Jogging-Runde ans Herz und brach auf dem Platz zusammen.

"Linda ist sehr müde. Was passiert ist, war nur ein Symptom des Stresses und der körperlichen Anstrengung. Es geht ihr gut, alles ist wieder normal", gab ein Mitglied der medizinischen Abteilung der Kolumbianerinnen Entwarnung.

Bei Caicedo war im Alter von 15 Eierstockkrebs diagnostiziert worden, nach Operationen und Chemotherapie gilt die heute 18-Jährige seit November 2021 als geheilt. "Durch das, was passiert ist, bin ich gewachsen", sagte Caicedo.

Argentinien erreichte vor 8834 Besuchern in Dunedin nach 0:2-Rückstand ein 2:2-(0:1)-Remis gegen Südafrika.

Spiele und Tabellen

Gruppe A

Sonntag, 9 Uhr: Schweiz – Neuseeland, Norwegen – Philippinen

Tabelle: 1. Schweiz 4, 2. Neuseeland 3, 3. Philippinen 3, 4. Norwegen 1

Montag, 12 Uhr: Irland – Nigeria, Kanada – Australien. Tabelle: 1. Nigeria 4, 2. Kanada 4, 3. Australien 3, 4. Irland 0

Montag, 9 Uhr: Japan – Spanien, Costa Rica – Sambia. Tabelle: 1. Spanien 6, 2. Japan 6, 3. Costa Rica 0, 4. Sambia 0

England – Dänemark 1:0 (1:0)

Tor: James (6.)

China – Haiti 1:0 (0:0)

Tor: Wang (74./Elfmeter)

Rot: Zhang (Chn/29.)

Tabelle: 1. England 6, 2. China 3, 3. Dänemark 3, 4. Haiti 0

Dienstag, 9 Uhr: Portugal – USA, Vietnam – Niederlande.

Tabelle: 1. USA 4, 2. Niederlande 4, 3. Portugal 3, 4. Vietnam 0

Samstag, 12 Uhr: Frankreich – Brasilien; 14.30 Uhr: Panama – Jamaika

Tabelle: 1. Brasilien 3, 2. Frankreich und Jamaika 1, 4. Panama 0

Argentinien – Südafrika 2:2 (0:1)

Tore: Braun (74.), Nunez (79.); Motlhalo (30.), Kgatlana (66.)

Heute, 9.30 Uhr: Schweden – Italien

Tabelle: 1. Schweden 3, 2. Italien 3, 3. Südafrika 1, 4. Argentinien 1

Sonntag, 6.30 Uhr: Südkorea – Marokko

Sonntag, 11.30 Uhr: Deutschland – Kolumbien

Tabelle: 1. Deutschland 3, 2. Kolumbien 3, 3. Südkorea 0, 4. Marokko 0

