Frauen-WM: England im Elfmeter-Krimi weiter, Australien bleibt im Rennen

Nach dem Aus von Titelverteidiger USA und den Mitfavoriten Deutschland, Kanada und Brasilien wackelte bei der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland mit England auch der regierende Europameister. Nigeria brachte die "Lionesses" im Achtelfinale an den Rand einer Niederlage, aber schließlich behielt England in Brisbane nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 4:2 die Oberhand.

Ebenfalls das Ticket für das Viertelfinale löste Australien mit einem 2:0-Sieg in Sydney gegen Dänemark. Caitlin Foord (29.) und Hayley Raso (71.) waren dafür verantwortlich, dass der Gastgeber weiter vom Titel träumen darf. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf die Australierinnen am Samstag in Sydney entweder ÖFB-Nations-League-Gegner Frankreich oder Marokko, die heute aufeinandertreffen. Heute entscheidet sich auch zwischen Kolumbien und Jamaika der Viertelfinalgegner von England in Brisbane.

In der 16. Minute hätte beinahe eine gebürtige Engländerin die Europameisterinnen düpiert. Die nach einem Nationenwechsel seit 2022 für Nigeria spielende Außenverteidigerin Ashleigh Plumptre scheiterte vor fast 50.000 Zuschauern mit einem Linksschuss von knapp außerhalb des Strafraums an der Latte. Auch Uchenna Kanu traf – per Kopfball – die Latte (47.). In der 87. Minute schwächte Lauren James ihr Team: Sie stieg mit dem Fuß der am Boden liegenden Alozie auf den Rücken, sah zunächst Gelb und nach Videostudium zu Recht Rot. England rettete sich über die Verlängerung in das Elfmeterschießen und war dort glücklicher.

Australien zog in das Viertelfinale ein. Bild: FRANCK FIFE (APA/AFP/FRANCK FIFE)

Australien hatte mit 75.784 Fans im Rücken in der ersten halben Stunde gegen Dänemark größte Mühe, die Null zu halten, stellte nach einem Konter aber den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem Pass von Mary Fowler bezwang Foord Dänemarks Torfrau Lene Christensen. In der zweiten Hälfte schloss Raso im Strafraum aus rund neun Metern kaltschnäuzig ab. Erst danach kam Australiens Topstar Sam Kerr zum Einsatz. Für Dänemark-Teamchef Lars Söndergaard war es das letzte Spiel auf der Bank, sein Rückzug nach der WM war schon länger festgestanden.

