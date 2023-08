Frauen-WM: Die "Matildas" begeistern ganz Australien

Der Freudentaumel nach dem WM-Halbfinaleinzug von Australiens Frauen-Fußball-Nationalteam hat das ganze Land erfasst: Australiens Premierminister Anthony Albanese umarmte auf dem Feld Spielerinnen. "Ich bin so stolz, und das ist ganz Australien. Ihr Vermächtnis wird noch die nächsten Jahre weiterleben", sagte er im Stadion von Brisbane über das Team des Co-Gastgebers.

Nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit insgesamt 20 Akteurinnen gegen Frankreich (7:6) fordern die "Matildas" nun am Mittwoch in Sydney Europameister England, der sich gegen Kolumbien mit 2:1 durchsetzte, heraus. Schauspielerin Nicole Kidman postete ein Foto des jubelnden Teams. "Geht weiter voran und inspiriert die Nation", schrieb Tim Cahill, Rekordtorschütze des Herren-Nationalteams. Albanese will sich dafür einsetzen, dass es einen Feiertag geben soll, falls die "Matildas" den WM-Titel holen. Der Premierminister stößt dabei aber auf Widerstand in der Industrie und bei der früheren Nationaltorfrau Melissa Barbieri. "Wie wäre es, wenn Sie unseren Sport richtig finanzieren?", schrieb sie auf der Online-Plattform X.

Am Dienstag wird in der Partie Spanien gegen Schweden in Auckland der erste Finalist ermittelt. Die schwedische Verteidigerin Nathalie Björn sieht die bereits absolvierten Matches gegen die USA und Japan als gute Vorbereitung. "Es fühlt sich so an, als ob Spanien ein bisschen eine Mischung aus ihnen ist."

