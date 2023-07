Frauen-WM: Die Deutschen erlebten ihr blaues Wunder

40.499 Fußballfans im Sydney Football Stadium staunten nicht schlecht, als Manuela Vanegas die amtierenden Vize-Europameisterinnen aus Deutschland in der 97. Minute konsterniert zurückließ. Das 2:1 der 22-jährigen Spanien-Legionärin war gleichzeitig Kolumbiens WM-Siegestreffer, der die DFB-Auswahl – zuvor beim 6:0 gegen Marokko makellos – nachdenklich zurücklässt.

Die Entscheidung um den Achtelfinal-Einzug fällt damit am Donnerstag gegen Südkorea. Da werden Erinnerungen an die Männer-WM 2018 in Russland wach: Damals rissen die Asiaten das Team von Joachim Löw mit einem 2:0 aus allen Aufstiegsträumen. Die Geschichte soll sich diesmal nicht wiederholen, Südkorea steht noch ohne Punkt und ohne Tor da.

"Wir müssen mutiger, klarer, ruhiger spielen, wir werden alles auf den Platz bringen, was wir haben", betonte DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kapitänin Alexandra Popp, die in der 89. Minute einen Elfmeter zum 1:1 verwertet hatte, ärgerte sich über den finalen Dämpfer: "Es ist einfach megabitter, durch einen Standard zu verlieren." Ecke, Kopfball, Tor.

Hidschab-Premiere

Zuvor hatte WM-Debütant Marokko mit dem 1:0 gegen Südkorea den historischen ersten Sieg einer arabischen Nation bei einer Endrunde zelebriert. Im Fokus stand dabei Nouhaila Benzina, die als erste WM-Spielerin mit Hidschab im Einsatz war. Ein Verbot des Fußball-Weltverbandes FIFA, bei Spielen unter seiner Regie "aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen" eine religiöse Kopfbedeckung zu tragen, war 2014 nach Protesten von Aktivisten, Sportlern sowie Funktionären über den Fußball hinaus aufgehoben worden.

"Mädchen werden Benzina ansehen und denken: Das könnte ich sein", sagte Assmaah Helal, Mitbegründerin der Muslim Women.

Die 25-jährige Verteidigerin Benzina hatte sich in jedes Kopfballduell geworfen und in den Zweikämpfen brilliert. "Für mich ist das ein stolzer Augenblick. Es wurde über viele Jahre hinweg viel Arbeit geleistet – und Gott sei Dank hat es ein positives Ergebnis gebracht. Wir hoffen, dass wir auf hohem Niveau spielen und die Marokkaner ehren können", sagte Benzina.

Für Co-Gastgeber Neuseeland ist die WM trotz achtbaren vier Zählern auf dem Konto vorbei. Das 0:0 gegen die Schweiz vor 25.947 Augenzeugen in Dunedin war zu wenig, weil Norwegen gleichzeitig die Philippinen 6:0 deklassierte. Das FIFA-Regulativ favorisiert bei Punktgleichheit das Torverhältnis. Wäre es ein UEFA-Turnier, hätte sich Neuseeland aufgrund des direkten Vergleichs mit Norwegen (1:0) durchgesetzt. "Es tut sehr weh. Wir hätten dieses Abenteuer gerne fortgesetzt", sagte Abwehrspielerin Katie Bowen.

