Frauen-Fußball-EM: Ein Rückzieher als cleverer Schachzug

"Wenn du gewinnst, erholst du dich immer schneller", sagte Frankreichs Fußball-Teamchefin Corinne Diacre mit Blick auf das EURO-Semifinale am Mittwoch (21 Uhr, ORF 1) in Milton Keynes gegen die deutsche Auswahl, die nach dem 2:0-Sieg über Österreich eine um zwei Tage längere Regenerationszeit hat. Die Equipe tricolore musste darüber hinaus Überstunden absolvieren, mit dem 1:0 nach Verlängerung entthronten die Weltranglisten-Fünften die Niederlande, die 2017 mit Heimvorteil triumphiert hatten.

Das "goldene Tor" fiel per Elfmeter, den Eve Perisset in der 102. Minute verwandelte. Eigentlich wäre sie gar nicht als Schützin vorgesehen gewesen, doch Kapitänin Wendie Renard verzichtete auf ein Antreten – und wurde daraufhin von Diacre über den grünen Klee gelobt. "Es brauchte die ganze Erfahrung, die Weisheit von Wendie, um den Penalty Eve zu überlassen. Das ist nicht selbstverständlich."

Renard ist die herausragende Erscheinung in der französischen Elf, die 32-jährige Abwehrchefin hat nicht nur 102 Europacup-Matches (so viele wie keine andere) in den Beinen, sie führte heuer auch Olympique Lyon zum Triumph in der Champions League. Sie versteht es also, große Titel zu gewinnen. Ob die Zeit auch für die Nationalelf, die schon vor Turnierbeginn zum engsten Favoritenkreis gezählt hat, reif ist, wird sich zeigen. Jetzt gilt es einmal, im ersten EURO-Halbfinale der Landesgeschichte zu reüssieren.

Auf die Fans aus Frankreich und Deutschland wartet jedenfalls ein Spießrutenlauf nach Milton Keynes. Eine Anreise mit dem Zug ist nicht möglich, da die Bahngesellschaft für Mittwoch einen Streik ausgerufen hat.

Wie auch immer: Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwartet – wie schon gegen Österreich – ein Duell auf Augenhöhe. "Frankreich ist ein harter Gegner mit enormer Qualität in Umschaltmomenten und fantastischen Einzelspielerinnen mit ganz viel Tempo."

Bereits morgen (21 Uhr, ORF 1) steigt in Sheffield das erste Halbfinale, in dem die Gastgeberinnen aus England gegen Schweden zu favorisieren sind. Die "Lionesses" haben mit dem 2:1-Sieg über die Ballbesitz-Königinnen aus Spanien eine Welle der Euphorie losgetreten, die Skandinavierinnen ersparten sich mit dem 1:0 gegen Belgien in letzter Sekunde eine nervenaufreibende Verlängerung. (alex)