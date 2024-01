Franz Beckenbauer: Die vier großen Lieben des "Kaisers"

Franz Beckenbauer mit seiner dritten Ehefrau Heidi 2012 beim Besuch der Salzburger Festspiele. Die Fußball-Legende starb am Sonntag in Salzburg.

Die Fußballwelt trauert um einen ganz Großen: Franz Beckenbauer starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Beckenbauer wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland und war für viele eine Lichtgestalt des Fußballs.

Seine großen, sportlichen Momente rief auch die Doku ”Beckenbauer – Legende des deutschen Fußballs“ in Erinnerung, die am Montag nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Ablebens des "Kaisers" auf ARD ausgestrahlt wurde (und die in der ARD Mediathek abrufbar ist). Aber auch die privaten Höhen und Tiefen des "Kaisers" standen im Mittelpunkt, insbesondere die vier großen Lieben im Leben von Franz Beckenbauer. Insgesamt drei Mal war er verheiratet, fünf Kinder gingen aus seinen Beziehungen hervor. Kurios: Jede längere Beziehung des Weltmeisters hielt exakt elf Jahre, wie ein Journalist auch in der ARD-Sendung vorrechnet.

Erste Ehe

Aus einer kurzen Liaison mit der Versicherungsangestellten Ingrid Grönke ging 1963 sein erster Sohn Thomas hervor. Der Fußballer war damals erst 18 Jahre alt. Drei Jahre später heiratete Beckenbauer seine neue Freundin, die Sekretärin Brigitte Wittmann. 1966 und 1968 bekam das Paar zwei gemeinsame Söhne, Michael und Stephan. Im jungen Alter von gerade einmal 23 Jahren hatte der Rekord-Meister bereits drei Kinder - eine Verantwortung, der er laut eigenen Worten nicht gerecht wurde. "Ich war ein schlechter Vater, weil ich nie da war", sagte er später einmal.

1966 heiratete er die Sekretärin Brigitte Wittmann, aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Ein älterer Sohn stammt aus einer kurzen Liaison mit der Versicherungsangestellten Ingrid Grönke. Bild: Georg Gšbel (dpa)

Heimliche Treffen mit neuer Liebe

1977 verliebte sich Beckenbauer in die Sportfotografin Diana Sandmann. In der Dokumentation erinnert sich die heute 74-Jährige an das erste Zusammentreffen: "Mein erster Eindruck vom Franz war ein sehr liebenswürdiger, offener und sein Gang hat mir sehr gut gefallen." Der Anfang der Beziehung sei jedoch sehr kompliziert gewesen, weil das Paar seine Liebe geheim halten musste. "Man konnte sich nicht einfach zum Kaffee verabreden. So haben wir uns an Plätzen getroffen, wo uns keiner finden konnte", so Sandmann.

Seine damalige Ehekrise und die Beziehung zu der Sportfotografin Diana Sandmann (Bild) wurden von der "Bild"-Zeitung "ausgeschlachtet“, da ein geschiedener Nationalmannschaftskapitän zu jener Zeit nicht akzeptabel war. Bild: BR/Philipp Grüll

Als die Verbindung schließlich öffentlich wurde, urteilten die Medien hart: "Beckenbauer in der Krise seines Lebens", titelte die "Bild-Zeitung, die die Beziehung des noch verheirateten Sportstars und dreifachen Vaters und der Fotografin regelrecht ausschlachtete. "Das Idealbild einer heilen Familienwelt war zerstört und da war es ein Leichtes, es auf eine Person zu schieben. Die Gemüsefrau hat mir nichts mehr gegeben, weil einer Hure verkauft man ja nichts", erinnert sich Sandmann in der Doku. Nicht zuletzt die negativen Schlagzeilen zwangen Beckenbauer schließlich zum Wechsel nach New York, wo er mit seiner neuen Liebe unerkannt leben konnte.

"Es war auch anstrengend"

Nach elf Jahren Beziehung trennte sich das Paar 1988. Seine zweite Ehefrau lernte der Fußball-Weltmeister während der WM 1974 kennen. Sybille Weimar, 76, war damals für den deutschen Fußballbund tätig.

Die Ehe mit der DFB-Sekretärin Sybille Weimar dauerte von 1990 bis 2002. Bild: Achim Scheidemann (dpa)

"Von dem Zeitpunkt an war für mich nichts mehr so wie früher", sagt Sybille Beckenbauer in der ARD-Sendung. Das Leben an der Seite eines Sport-Stars sei manchmal auch anstrengend gewesen, bei Veranstaltungen sei sie oft alleine gewesen. Die Beziehung hielt wie auch schon die Beziehungen davor elf Jahre. 2002 gingen beide getrennte Wege.

Sybille Beckenbauer in der ARD-Doku über das Leben von Franz Beckenbauer Bild: BR/Stefanie Barnes

Vater mit 58

Mit seiner dritten Ehefrau Heidrun "Heidi" Burmester bekam Franz Beckenbauer noch einmal zwei Kinder. Der Aufschrei in der Öffentlichkeit war groß, als im Jahr 2000 publik wurde, dass der ehemalige DFB-Teamchef ein uneheliches Kind, den kleinen Joel, mit der um 21 Jahre jüngeren Sekretärin des FC Bayern bekommen hatte. "Der Kaiser" entgegnete damals: "So groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind." 58 Jahre alt war Beckenbauer, als 2003 schließlich seine einzige Tochter Francesca zur Welt kam.

Heidi und Franz Beckenbauer 2015 bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel Bild: (GEPA pictures)

Mitten im Trubel der Heim-Fußball-WM trat die FC-Bayern-Legende mit seiner Heidi 2006 vor den Traualtar. Seine dritte Ehefrau blieb bis zur letzten Stunde an seiner Seite.

Mit Heidi Burmester, Sekretärin des FC Bayern, die er Ende der 1990er Jahre kennenlernte und mit der er ab 2006 verheiratet war, bekam Beckenbauer einen Sohn und eine Tochter. Bild: EPA

