Frankfurt-Trainer Glasner: „Wir sind Trotteln“

Man möchte meinen bei Eintracht Frankfurt herrscht Euphorie und Freude. In der Deutschen Bundesliga liegt man auf Rang sechs und auch für das Viertelfinale des DFB-Pokals ist man qualifiziert. Man steht sogar im Champions-League-Achtelfinale gegen Napoli. Doch die Realität ist eine andere. Nach einem starken Herbst mit der zweitbesten Hinrunde der Vereinsgeschichte und der erstmaligen Teilnahme an der Königsklasse lässt die Leistung der Eintracht in den letzten Wochen zu Wünschen übrig.

Aus den letzten sechs Spielen konnte lediglich eines gewonnen werden. Im Achtelfinale der Champions League steht man nach einer 0:2-Hinspielniederlage mit dem Rücken zur Wand. Auch am Samstag enttäuschte die Mannschaft von Oliver Glasner beim 1:1 gegen den Abstiegskandidaten VFB Stuttgart. "Du brauchst Selbstvertrauen und das haben wir gerade nicht so ganz. Es sind zum Teil die Ergebnisse, zum Teil die Erwartungshaltung, die speziell wir an uns haben. Wir wollen es mit aller Macht. Lockerheit und Kreativität versuchen wir reinzubekommen. Dafür braucht es mal ein Erfolgserlebnis, das heute möglich gewesen wäre", spricht der Österreicher nach dem Remis Klartext.

Doch auch Glasner lässt anschließend erkennen, dass trotz der Krise die Saison richtig eingeordnet werden muss. Er sei ratlos, warum die Mannschaft trotz all der Erfolge "kein Selbstvertrauen" habe. "Wir sind Trotteln", sagt der 48-Jährige anschließend mit einem leichten Grinser im Gesicht. Es sei alles eine Frage der Perspektive, so Glasner. Mit einem kleinen CL-Wunder im Rückspiel gegen Napoli und einem Sieg nächsten Sonntag gegen den viertplatzierten Union Berlin sähe die Welt in Frankfurt schon wieder anders aus.

