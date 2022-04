Frankfurt am Strand, Barca am Sand

Nicht nur für Oliver Glasner war der Triumph im Camp Nou von Barcelona historisch. Auch für seine beiden oberösterreichischen Co-Trainer, Michael Angerschmid und Ronny Brunmayr, waren die Erlebnisse in Barcelona einzigartig. Angerschmid: "Wenn du in dieses Stadion das erste Mal hineingehst, da fehlen sogar mir die Worte. Und dann war schon Stunden vor dem Anpfiff alles in unser Frankfurter Weiß getaucht. Ich habe sofort gesagt: ,Das wird ein Heimspiel für uns.‘ Und so war es auch." Dieser Heimvorteil war am Ende mit Sicherheit mitentscheidend. Deshalb wird es beim FC Barcelona auch noch ein Nachspiel geben. Viele Fans forderten den Rücktritt von Präsident Joan Laporta, weil der Verein organisatorisch "am Sand" war – und es nicht verhindern konnte, dass im 80.000 Zuschauer fassenden Camp-Nou-Stadion 25.000 statt der für Auswärtsfans vorgesehenen 5000 Tickets an die Gästefans gingen.

Laporta: "Ich schäme mich"

"Ich schäme und entschuldige mich. Das wird nie wieder vorkommen. Wir haben Informationen darüber, was passiert ist. Es ist empörend und beschämend. Wir werden handeln und das erklären", sagt Laporta. Bei Barca-Spielen ist es oft üblich, dass Abo-Besitzer und Mitglieder ihre Karten für das eine oder andere Spiel verkaufen, um Geld zu verdienen. Gegen Frankfurt waren so genügend Tickets zum Preis von 100 bis 200 Euro zu haben. (haba)