Fragen und Antworten zur Fußball-WM in Katar

29 der 32 Teilnehmer der Fußball-WM 2022 stehen fest. Obwohl die Weltmeisterschaft diesmal als unübliches Winter-Turnier von einem höchst umstrittenen Gastgeberland ausgerichtet wird, wird sie tausende Schlachtenbummler anlocken, hunderte Millionen Menschen werden die Endrunde vor dem Fernseher verfolgen.

Ankick ist am 21. November, Gastgeber Katar wird im Eröffnungsspiel in Al-Chaur am Ball sein. Das Finale wird im 90.000 Personen fassenden Lusail-Stadion in Doha am 18. Dezember, dem Nationalfeiertag Katars, ausgetragen. In der Hauptstadt stehen gleich vier der acht Stadien. Mit einer Dauer von 28 Tagen wird es die kürzeste WM seit 1978. Die Fragen und Antworten zur WM:

FIFA-Präsident Infantino Bild: APA/Franck Fife

? Warum findet die WM im europäischen Winter statt?

Der Termin ist die Folge der extremen Hitze im Sommer in Katar, in dem 50 Grad keine Seltenheit sind. Im Winter dürfte es in Katar zwischen 25 und 30 Grad warm sein. Die FIFA setzte den Termin gegen den Widerstand der Top-Ligen in Europa durch. Österreichs Liga pausiert ab dem 12./13. November bis 10. Februar.

? Zu welcher Uhrzeit wird gespielt?

Die Zeitverschiebung zwischen Österreich und Katar beträgt zwei Stunden. Die Anstoßzeiten sind 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. In der K.-o.-Phase wird nicht vor 16 Uhr gespielt.

? Warum findet die WM in Katar statt?

Das im Fußball bedeutungslose Land am Persischen Golf hat den Zuschlag für die WM in einer fragwürdigen Doppelvergabe erhalten, die Endrunde 2018 ging an Russland. Etliche Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees sind inzwischen der Korruption überführt. Katar bestreitet, unlautere Mittel eingesetzt zu haben. FIFA-Präsident Gianni Infantino, damals noch UEFA-Gesandter, gilt inzwischen als enger Freund des Emirats und hat dort auch einen Wohnsitz. Der Schweizer spricht mittlerweile auch Arabisch.

? Mit welchem Modus wird die Endrunde ausgespielt?

32 Mannschaften werden in acht Vorrundengruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Die besten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sind 48 Nationen dabei.

? Warum ist die WM umstritten?

Der WM-Gastgeber steht seit der Vergabe Ende 2010 in der Kritik. Im Mittelpunkt stand und steht das sogenannte Kafala-System, das Arbeitnehmern aus dem Ausland praktisch alle Rechte nimmt. Seit der Vergabe sollen mehr als 6500 Arbeiter aus Südostasien auf den Baustellen gestorben sein.

? Wie argumentieren Katar und die FIFA?

Die Regierung des Emirats verweist auf zahlreiche Reformen – insbesondere für die Arbeitnehmerrechte. Das Kafala-System ist offiziell abgeschafft. Verstöße gegen die neuen Gesetze würden rigoros verfolgt, heißt es aus dem Emirat, das Fehler eingesteht und Geduld einfordert. Die Verteidigungslinie von FIFA-Präsident Gianni Infantino: Ohne die WM würde nie von anderen Ländern mit dieser Sorgfalt auf die Menschenrechtslage in Katar geschaut werden.

? Was erwartet die Zuschauer vor Ort?

Für Reiselustige tun sich Fragezeichen auf. Noch immer sind keine Hotelbuchungen möglich, und niemand ist sicher, ob und wie in dem streng-islamischen Land Alkohol verkauft wird. Wer hinfährt, kann durch das gestraffte Programm und kurze Wege zwischen den Stadien in einer Woche locker zehn Spiele sehen.

? Wie viele Tickets wurden bisher verkauft?

Laut FIFA wurden weltweit in Verkaufsphase 1 bisher etwas mehr als 800.000 Tickets abgesetzt. Die meisten davon gingen an Fans aus dem Gastgeberland Katar, dahinter folgen die USA, England, Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate.