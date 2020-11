Flick muss improvisieren

Die Abwehr Salzburgs zeigte in den vergangenen Partien Schwächen, bei Bayern München ist Trainer Hansi Flick heute zur Improvisation in der Defensive gezwungen. Obwohl er auf Joshua Kimmich, Alphonso Davis, Corentin Tolisso und Bouna Sarr verzichten muss, reicht es für Niklas Süle nicht einmal für einen Platz auf der Bank – angeblich, weil er zu viel Gewicht hat.

Dabei war der 25-Jährige zuletzt mit dem DFB-Team unterwegs. "Es geht um Trainingsrückstand", erklärte Flick. Wegen eines falsch positiven Corona-Tests war Süle acht Tage in Quarantäne, "bei der Nationalmannschaft wird nicht so intensiv trainiert wie bei uns", erklärte der vormalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

Inter gegen Real unter Druck

In Gruppe B wäre für Tabellenführer Mönchengladbach mit einem Sieg gegen Schachtar Donezk das Überwintern im Europapokal fast sicher. "Ich glaube, dass wir aus dieser Situation etwas sehr Besonderes machen können", sagte Kapitän Lars Stindl, der beim 6:0 auswärts gegen die Ukrainer ein Tor erzielt hatte. Im Parallelspiel steht Inter Mailand gegen Real Madrid unter Druck: Bei einer weiteren Niederlage wäre die Achtelfinal-Chance praktisch dahin.

Den Aufstieg mit dem vierten Sieg im vierten Spiel können heute Manchester City in Gruppe C (auswärts gegen Piräus) und Liverpool (gegen Atalanta Bergamo) in Gruppe D fixieren.