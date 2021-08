Flick berief Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi in den DFB-Kader

Der ehemalige Bayern-Erfolgstrainer berief den 19-Jährigen in sein Aufgebot für die anstehenden WM-Qualifikationsmatches gegen Liechtenstein (2. 9.), Tabellenführer Armenien (5. 9.) und Island (8. 9.). Adeyemi ist einer von drei Debütanten, die in den vergangenen Monaten und Jahren im U21-Team aufgezeigt haben. Die beiden anderen sind David Raum (TSG Hoffenheim) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg). Flick verzichtet auf PSV-Eindhoven-Star Mario Götze, dafür gibt der Dortmunder Marco Reus sein Comeback.

Turbulenzen in Frankfurt

Weil der spanische Topklub Real Madrid die Bemühungen um den französischen Superstürmer Kylian Mbappe intensiviert, streckt Paris Saint-Germain die Fühler nach Alternativen aus. Einser-Kandidat soll Stürmer Erling Braut Haaland sein. Trainer Oliver Glasner ist am Samstag (15.30 Uhr, Sky) heiß auf seinen ersten Pflichtspielsieg in Diensten von Eintracht Frankfurt. Die Hessen gastieren in der deutschen Bundesliga bei Arminia Bielefeld, die Vorbereitung auf dieses Match verlief aber nicht reibungslos.

Der Eintracht droht der beste Offensivspieler, Filip Kostic, abhandenzukommen. Der 28-jährige Serbe, der gestern das Training schwänzte, will seinen Wechsel zum italienischen Serie-A-Klub Lazio Rom erzwingen. Der Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2023.