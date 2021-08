Fix: Marcel Sabitzer wechselt zu Bayern München

Der Transfer des 27-Jährige war erwartet worden. Wie Deutschlands Fußball-Meister bekannt gab, unterschrieb der österreichische Internationale einen Vertrag bis 2025. Für Sabitzer, der bei den Bayern wieder unter Trainer Julian Nagelsmann trainiert, sollen die Bayern rund 16 Millionen Euro überweisen. Der Vertrag des Offensivmanns bei Leipzig wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

"Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für diesen Verein geben, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen", sagte Sabitzer in einer Mitteilung der Bayern. Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, meinte: "Marcel Sabitzer bringt alles mit, was ein Spieler für den FC Bayern braucht."

"Servus Marcel": Mit diesem kulinarischen Video hat der FC Bayern München den österreichischen Neuzugang willkommen geheißen