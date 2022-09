Finden die Bayern heute den Weg aus der Krise?

Die Münchner stehen gegen Leverkusen nach vier Meisterschaftsmatches en suite ohne vollen Erfolg (1:1 gegen Mönchengladbach, 1:1 bei Union Berlin, 2:2 gegen Stuttgart, 0:1 in Augsburg) unter Druck – allen voran Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Der fünfte Tabellenplatz und fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin lassen die Köpfe beim Rekord-Champion rauchen. "Ich nehme mir jede Kritik zu Herzen. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass mich die vergangenen Wochen total kalt gelassen haben", gestand der Coach.

"Nicht alles umkrempeln"

"Man muss beim FC Bayern die persönliche Verantwortung spüren, auch wenn zuletzt inflationär mein Name gefallen ist, für was ich alles verantwortlich sein soll", sagte Nagelsmann (35), der auf Lucas Hernandez und Kingsley Coman verzichten muss. Ob ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der Startelf aufscheint, ist noch offen.

Nagelsmann kündigte an, "nicht alles umkrempeln zu wollen". Die gute Chancenauswertung der ersten Runden sei nicht mehr da. "Hätten wir die Tore gemacht, hätten wir mehr Punkte geholt."

Vielleicht kommt Leverkusen gerade recht zur Frustbewältigung. Die Werkself blieb bis dato weit unter den Erwartungen und rangiert auf dem bescheidenen 15. Platz. Geht’s für die Bayern schief, ist endgültig Feuer am Dach.