FC Bologna: Gibt es ein Problem mit Arnautovic?

Nach einem Herbst mit vielen Highlights ist Marko Arnautovic in der italienischen Fußball-Serie A heuer noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Eine am 4. Jänner erlittene Fußverletzung bremste Österreichs Teamstürmer lange aus, zuletzt schmerzte die Hüfte. Nur 25 Minuten war Arnautovic seither auf dem Feld, am Montag saß er beim 0:1 bei Torino auf der Bank. Morgen (20.45 Uhr, DAZN) treffen die "Rossoblu" auf Lazio.

In Italien machen Gerüchte die Runde, Trainer Thiago Motta sei kein großer Fan des Wieners. Was Motta nun erneut bestritt. "Ich habe kein Problem mit Marko oder jemand anderem. Ich stelle rein nach Verdienst auf." Das sei vom ersten Tag seiner Tätigkeit beim Klub klar gewesen: "Elf verdienen es, zu beginnen. Zwei oder fünf kommen nach, die anderen müssen arbeiten, um ihre Chance zu erhalten", sagte Motta.

Der achtfache Saisontorschütze Arnautovic arbeite im Training an seiner Form. "Wir warten auf ihn, er wird seine Momente wieder haben, er war 40 Tage out", sagte der 40-Jährige dann noch. Generell erwarte er sich mehr von seinen Führungsspielern.

Lienhart muss pausieren

Der ehemalige Serienmeister Juventus Turin kam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu einem 1:0-Sieg über den SC Freiburg, der nicht nur das Match, sondern auch ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart (Muskelblessur) verlor. Wie lange die Zwangspause dauert, ist offen. "Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass wir am Ende die Sensation schaffen", sagte Freiburg-Trainer Christian Streich. Das Retourmatch steigt am Donnerstag.

