FC Bayern: Zwei Spieler positiv auf Corona getestet

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern vor dem morgigen Heimspiel gegen Hoffenheim: Mit Javi Martinez und Leon Goretzka wurden zwei Spieler positiv auf Corona getestet.

Das gab Bayerns Cheftrainer Hans Flick in einer Pressekonferenz bekannt: „Javi und Leon sind beide positiv getestet und sind jetzt in Quarantäne. Es ist schade, dass es die beiden getroffen hat und sie werden jetzt ausfallen.“ Das Gesundheitsamt sei in Kenntnis gesetzt worden.

Zudem fehlt den Bayern Ersatztorhüter Alexander Nübel, der wegen einer Sprunggelenksverletzung „zwei bis vier Wochen“ ausfallen wird.