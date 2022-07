FC Bayern verpflichtet 17-jähriges Stürmerjuwel

Mathys Tel unterschreibt am Dienstag einen Vertrag bis Sommer 2027 beim FC Bayern München. Laut übereinstimmenden Medienberichten überwies der deutsche Serienmeister für den 17-jährigen Franzosen eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro an Stade Rennes. Mittels Boni könnten noch 8,5 Millionen Euro dazukommen.

„Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer“, sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Neuzugang.

Tel wurde erst am 27. April 17 Jahre alt. Er kam in der vergangenen Saison für den französischen Erstligisten in zehn Pflichtspielen zum Einsatz. Bei seinem Liga-Debüt im August 2021 war er mit 16 Jahren und 110 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte von Stade Rennes - zuvor hielt Eduardo Camavinga diese Marke.

Nach Sadio Mané (FC Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus Turin) sowie Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Ajax Amsterdam) ist Tel der fünfte Neuzugang der Münchner in diesem Sommer. ÖFB-Kicker Konrad Laimer (RB Leipzig) ist weiter ein Kandidat.

