FC Bayern: Nächster Neuzugang steht ante portas

Ryan Gravenberch soll laut Informationen der „tz“ für zunächst 18,5 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München wechseln. Mittels Boni können fünf weitere Millionen hinzukommen. Ajax sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 7,5 Prozent an seinem Eigengewächs.

Die beiden Klubs sind sich also bereits einig, auch den Medizincheck hat der 20-jährige Niederländer schon bestanden. Noch in dieser Woche - mehrere Medien schreiben vom Samstag - soll der zentrale Mittelfeldspieler in München einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Gravenberch gilt als Nachfolger für Corentin Tolisso. Der Franzose hat seinen mit 30. Juni auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängert.