FC Barcelona kam in Valencia nicht über 1:1 hinaus

Trotz 1:0-Führung von Joao Felix (55.) musste sich der Titelverteidiger bei Mittelständler Valencia am Samstag mit einem 1:1 zufrieden geben, kassierte zu Beginn der Schlussphase noch den Ausgleich durch Hugo Guillamon (70.) und kam etwas unglücklich zu keinem weiteren Treffer.

Bei je einem Spiel mehr liegt die Truppe von Trainer Xavi bereits sechs Punkte hinter Girona bzw. vier hinter David Alaba und Real Madrid. Auf den Vierten Atletico Madrid hat man weiterhin einen Zähler Vorsprung, weil das Team aus der Hauptstadt am Samstag bei Athletic Bilbao 0:2 verlor. Real Madrid ist am Sonntag zuhause gegen Villarreal gefordert, Girona empfängt erst am Montag Deportivo Alaves.

Indes bekommen die Kicker des FC Sevilla einen dritten Trainer in diesem Halbjahr. Nach Jose Luis Mendilibar Anfang Oktober wurde nun auch dessen Nachfolger Diego Alonso entlassen. Der Uruguayer führte den aktuellen Europa-League-Sieger in den letzten zwei Monaten in 13 Partien nur zu zwei Siegen - gegen Unterklassige im Cup.

Am Sonntag verloren die Andalusier daheim gegen Getafe mit 0:3 und liegen in der spanischen Meisterschaft nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. Mitte der Woche bedeutete eine Champions-League-Niederlage in Lens das Out im Europacup.

