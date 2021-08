FC Barcelona: Demir glänzte bei Generalprobe

Österreichs Fußball-Teamspieler Yusuf Demir hat nach dem Abgang von Lionel Messi (voraussichtlich zu Paris Saint-Germain) gute Aussichten auf einen Stammplatz beim FC Barcelona. Der 18-Jährige, der leihweise vom SK Rapid verpflichtet worden war, überzeugte bei der Liga-Generalprobe gegen Juventus (3:0). Während seines 62-minütigen Einsatzes bereitete er das 1:0 (3.) von Memphis Depay mit mustergültigem Pass in die Tiefe vor, darüber hinaus scheiterte er mit einem Flachschuss, ein Treffer Demirs wurde aberkannt. "Demir wird seine Chancen bekommen", kündigte Trainer Ronald Koeman an. Bei "Juve" blieb Superstar Cristiano Ronaldo glanzlos. Der FC Barcelona startet am Sonntag (20 Uhr, DAZN) mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad in die spanische Meisterschaft.

Marko Arnautovic geht kommenden Montag in der Coppa Italia mit dem FC Bologna gegen Ternana in die neue Saison. Am Sonntag trug der 32-jährige Wiener zum ersten Mal das Trikot seines neuen Arbeitgebers. Beim 4:2 im Test gegen Pordenone kam der ÖFB-Stürmer 45 Minuten lang zum Einsatz und traf Stange und Latte. Die Kritiken im Blätterwald fielen ordentlich aus. Für den "Corriere dello Sport" war Arnautovic "sehr gut", die "Gazzetta dello Sport" schrieb von einem "vielversprechenden Debüt".