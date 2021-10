Das größte Kompliment nach Salzburgs 3:1-Champions-League-Gala über den VfL Wolfsburg kam vom gegnerischen Trainer Mark van Bommel. "Ja, in der zweiten Halbzeit war das der stärkste Gegner, den wir in dieser Saison bisher hatten", sagte der Niederländer nach der Niederlage seines Teams. Und immerhin haben die Wolfsburger in dieser Saison schon gegen Mannschaften wie RB Leipzig (1:0), Borussia Mönchengladbach (1:3) oder den FC Sevilla (1:1) gespielt.