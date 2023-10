Ex-Spieler verrät: Dieser Star-Trainer erlaubte Rauchen in der Halbzeitpause

No Pirlo, No Party - Italien-Legende Andrea Pirlo baute in seiner Zeit als Karagümrük-Trainer (2022-2023) in der Türkei lieber auf Freiraum statt auf strenge Disziplin. Das hat sein Ex-Spieler Colin Kazim-Richards nun in einem Interview verraten. So soll Pirlo das Rauchen in der Halbzeitpause erlaubt haben

Kazim-Richards spielte in der Saison 2022/23 unter Pirlo beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK. "Wir haben viele Italiener, die rauchen. In der Türkei hängt es von den Trainern ab. Aber letzte Saison bei Pirlo war es erlaubt zu rauchen. Und sie rauchen ohne Ende – vor dem Spiel", sagte Kazim-Richards beim YouTube-Account "FilthyFellas".

Der ehemalige türkische Nationalspieler erklärte zudem: "Die sitzen in der Halbzeit da und rauchen, während er redet. Sie ertrinken in ihrem Rauch. Eine andere Kultur. Es ist eine ganz andere Kultur. Versteht Ihr? Es ist nicht so, dass ich es sage, um zu schocken. Ich will damit sagen, dass man es legal tun kann." Mittlerweile trainiert Pirlo Sampdoria Genua in der Serie B - ob seine Kicker auch da während der Halbzeitpause Rauchzeichen geben, ist noch nicht bekannt...

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper