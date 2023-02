Ex-Salzburger Adeyemi traf bei Dortmunds Sieg

Karim Adeyemi brauchte in Dortmund viel Anlauf – gestern zahlte der 21-Jährige einen Teil jener 30 Millionen Euro zurück, die der Klub im vergangenen Sommer für ihn als Ablösesumme an Salzburg überwiesen hatte: Der deutsche Teamspieler erzielte das entscheidende Tor im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League beim 1:0 gegen Chelsea.

Nach einem Eckball für die Londoner spielte Adeyemi im Konter sein Tempo aus und umkurvte am Ende Torhüter Kepa (63.). Der Treffer verlängerte die Dortmunder Erfolgsserie: Im neuen Jahr hat die Borussia alle sieben Pflichtspiele gewonnen. Gestern war allerdings viel Glück im Spiel: Vor der Pause traf Chelseas Joao Felix die Latte (38.), in der 78. Minute fehlten den Londonern erneut Zentimeter: Den Schuss von Kalidou Koulibaly vermochte Dortmund-Torhüter Gregor Kobel nicht zu bändigen, der Ball rollte Richtung Tor – doch genau auf der Linie konnte Emre Can noch retten. In der Nachspielzeit war es dann Kobel, der den Sieg mit einer Parade beim Schuss von Enzo Fernandez festhielt.

Mbappe machte Paris Mut

Auch Bayerns Ausgangsposition ist nach dem 1:0 bei Paris Saint-Germain gut. "Der erste Schritt ist geschafft, den zweiten wollen wir folgen lassen", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Kylian Mbappe machte PSG Mut für das Rückspiel am 8. März: "Wir müssen uns am letzten Teil des Spiels aufrichten", erklärte der 24-Jährige, der nach überstandener Muskelverletzung eingewechselt worden war.

