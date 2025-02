Ex-Ried-Trainer Muslic wirft Liverpool aus dem FA Cup

Miron Muslic schreibt Fußball-Geschichte: Mit dem englischen Zweitligisten Plymouth Argyle wirft der Ex-Trainer der SV Ried den großen FC Liverpool aus dem Sechzehntel-Finale des FA Cups.

Dank eines Elfmeter-Tors von Ryan Hardie (53.) jubelt der 42-Jährige über die Pokal-Sensation. Auch Ex-LASK-Kicker Maksym Talovierov stand über die gesamte Spieldauer auf dem Feld.

Für den 42-jährigen Muslic, der im oberösterreichischen Altmünster beheimatet ist, war es das zweite große Ausrufezeichen als Trainer des Teams aus dem Südwesten Englands.. In der Vorwoche hatte er in seinem fünften Liga-Spiel gegen West Bromwich Albion (2:1) seinen ersten vollen Erfolg gefeiert - heute gelangen die nächsten drei Punkte. Un die werden Muslic wohl ewig in Erinnerung bleiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger