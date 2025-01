Ex-Ried-Trainer Miron Muslic folgt auf Wayne Rooney

Der Österreicher Miron Muslic übernimmt das Traineramt beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle - und tritt damit die Nachfolge von niemand geringerem als Wayne Rooney an. Englands Fußball-Legende hatte den Job am Silvestertag nach etwas mehr als einem halben Jahr verloren. Der 42-jährige Muslic, der seit Jahren im oberösterreichischen Altmünster wohnt, unterschreibt einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis zum Sommer 2028.

Muslic coachte unter anderem die SV Ried, den FAC und zuletzt von 2022 bis Anfang Dezember 2024 den belgischen Club Cercle Brügge. Plymouth liegt derzeit in der Championship auf dem letzten Platz.

"Muslic setzte sich gegen mehrere hochkarätige Kandidaten durch und wurde vom Vorstand als erste Wahl für Argyle ausgewählt", schreibt der Klub in einer Aussendung. "Miron hatte eine klare Vorstellung davon, wie er Argyle nach vorne bringen will und zeigte ein tiefes taktisches Bewusstsein, das deutlich machte, wie er die Mannschaft aufstellen und spielen lassen will", wird der Vorstandsvorsitzende Simon Hallett zitiert. Hallett weiters: "Er bringt gute Erfahrungen aus seiner Zeit bei Cercle Brügge mit, wo er eine Mannschaft von einem niedrigen Tabellenplatz bis in den europäischen Fußball geführt hat, was keine geringe Leistung ist."

