Ex-ÖFB-Doppelspitze auf der Erfolgswelle

Von 2011 bis 2016 waren der damalige ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner und Teamchef Marcel Koller hauptverantwortlich für einen Höhenflug der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Die vermeintliche Krönung - die Fußball-EM 2016 in Frankreich - wurde mit dem unglücklichen Aus nach der Gruppenphase zum Euphorie-Dämpfer. 2017 bekamen Ruttensteiner und Koller vom ÖFB den Laufpass. Sechs Jahre später reiten der oberösterreichische Fußball-Experte und der Schweizer Trainer die Erfolgswelle.

Nach der afrikanischen Champions League hat der ehemalige österreichische Teamchef Koller mit Al Ahly Kairo auch den Meistertitel in Ägypten errungen. Die Mannschaft des 62-jährigen Schweizers kann nach der 1:2-Niederlage von Verfolger Pyramids Kairo in der 32. Runde am Montag nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Koller übernahm den Trainerjob beim ägyptischen Rekordmeister (43 Titel) vor einem Jahr. Nach 29 Ligaspielen ist Al Ahly noch ungeschlagen.



Ruttensteiner ist nach vierjähriger Tätigkeit (2018 - 2022) als israelischer Sportdirektor beziehungsweise Teamchef von Israel aktuell nicht mit dem Profi-Fußball beschäftigt - er steht diese Woche als Chef seines Nachwuchscamps in Wolfern auf dem Platz -, als moralischer Sieger darf er sich trotzdem fühlen. Die Nachwuchsmannschaften aus Israel präsentieren sich aktuell nämlich bestens in Schuss. Die Unter-19-Auswahl erreichte im Vorjahr das EM-Finale, die Unter-20-Auswahl gewann heuer bei der WM das kleine Finale um Platz drei. Vorige Woche erreichte Israel bei der Unter-21-EM in Georgien das Semifinale und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Der Architekt von Israels Aufschwung im Nachwuchsbereich ist zweifellos Ruttensteiner, der bei seinem Amtsantritt in Israel vor fünf Jahren unter anderem neue Standards bei den Nachwuchs-Trainingszentren und der Trainerausbildung setzte. Dafür bekam der 60-Jährige aus Wolfern jetzt sogar Applaus vom neuen ÖFB-Präsidenten Klaus Mitterdorfer. "Willi Ruttensteiner muss in Israel einen guten Job gemacht habe", wird der Kärntner in einem Fußball-Blog zitiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.