Ex-LASK-Stürmer Nakamura erzielte sein erstes Tor für Reims

"Mein erstes Tor für Stade Reims und sehr wichtige drei Punkte", berichtete Keito Nakamura auf Instagram stolz. Beim 2:1 in der französischen Liga auswärts gegen Lille erzielte der vormalige LASK-Flügelstürmer in der 16. Minute den Treffer zum 2:0. "Ich bin so glücklich, ich glaube, ich kann heute nicht schlafen", sagte der 23-Jährige nach dem Schlusspfiff. Der Tor-Premiere war er nach seinem Zwölf-Millionen-Euro-Transfer vom LASK zu Reims fünf Spiele lang nachgelaufen.

Bei Japans Länderspiel gegen die Türkei (4:2) hatte Nakamura sich mit zwei Treffern warmgeschossen. In der Vorwoche gegen Brest (1:2) gelang ihm ein Assist, in Lille verwertete er selbst. Reims kletterte durch den Sieg auf den fünften Platz.

