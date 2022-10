Ex-LASK-Spieler Grgic weiß, was Salzburg heute erwartet

Wenn man vom Aufstieg in das Achtelfinale der Fußball-Champions-League träumen will, dann muss man daheim gegen Dinamo Zagreb unbedingt gewinnen. Das gilt auch heute für die Spieler von Salzburg, die heute (18.45 Uhr, Servus TV live) daheim das erste von zwei Spielen in Serie gegen den kroatischen Meister bestreiten. Einer, der beide Teams bestens kennt, ist Ex-LASK-Spieler Lukas Grgic.