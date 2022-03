Ex-LASK-Profi Joao Victor geht zurück in die Heimat

Der 27-jährige Flügelspieler, der zwischen 2017 und 2019 für den LASK gespielt hat, verlässt Al-Jazira nach gerade einmal sieben Monaten wieder. Nach seinem Wechsel im Sommer 2019 um 3,5 Millionen Euro vom LASK zum VfL Wolfsburg schloss sich Victor im letzten August dem Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an, wo er in 26 Pflichtspielen drei Tore und fünf Assists verbuchen konnte. Mit dem Klub nahm er unter anderem auch an der FIFA Klub-WM teil.

In Österreich verbrachte der Brasilianer seine bislang erfolgreichste Zeit. Mit Kapfenberg mischte er die 2. Liga auf, kam in 69 Bewerbsspielen auf 41 Torbeteiligungen (30 Treffer, elf Vorlagen). Im ÖFB-Cup krönte er sich 2016/17 mit sieben Toren zum Torschützenkönig.

Daraufhin wechselte Victor ablösefrei zum LASK, der gerade in die Bundesliga aufgestiegen war. Im schwarzweißen Trikot holte er 2018/19 mit sechs Toren erneut die Torjäger-Krone im ÖFB-Cup, insgesamt wusste er mit 27 Treffer und 14 Assists aus 54 Pflichtspielen zu überzeugen.

Bei Botafogo FR will der flinke Flügelstürmer seine Karriere in der Heimat wieder in Schwung bringen. Er erhält einen Kontrakt bis 31. Dezember 2024.