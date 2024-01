Ex-LASK-Kapitän Pervan verlängert Vertrag in Wolfsburg

Pavao Pervan bleibt bei Wolfsburg: Der 36-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Bundesligisten um ein Jahr bis 2025. "Dass meine Zeit beim VfL weitergeht, freut mich sehr", sagte Pervan. "Ich habe immer betont, dass ich mich mit meiner Familie vom ersten Tag an wahnsinnig wohl in Wolfsburg fühle. Es macht mich glücklich und erfüllt mich mit Dankbarkeit, mich auch in Zukunft auf dem hohen Niveau, das im Training und in der Bundesliga herrscht, beweisen zu können."

Pervan war im Sommer 2018 vom LASK zu Wolfsburg gewechselt, seitdem ist er dort Ersatztorhüter. In der laufenden Saison musste erdrei Mal für die Nummer eins Koen Casteels einspringen.

Neue Nummer eins kommt

In der kommenden Saison bekommt Pervan einen neuen Mitstreiter: Casteels verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht und verlässt den Klub, als Nachfolger kommt Kamil Grabara vom FC Kopenhagen. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz: "Die Entscheidung, den Vertrag mit ihm verlängern zu wollen, ist uns besonders leichtgefallen, denn sowohl menschlich als auch sportlich ist auf ihn immer Verlass. Pavo ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und genießt nicht nur innerhalb des Teams höchste Wertschätzung.“

