Europacup: Rapid träumt von Florenz

"Ich wünsche mir von ganzem Herzen, gegen Fiorentina spielen zu dürfen", sagte Rapid-Trainer Zoran Barisic vor dem Drittrunden-Rückspiel in der Qualifikation zur Europa Conference League am Donnerstag in Debrecen (21 Uhr, ORF 1). Damit der Wunsch in Erfüllung geht, muss sein Team heute in Debrecen gewinnen, um mit dem Play-off-Duell gegen den italienischen Fußball-Erstligisten belohnt zu werden.

Dafür muss eine Steigerung im Vergleich zum 0:0 zu Hause und dem 0:1 in der Bundesliga gegen Hartberg her. "Es ist wichtig, negative Erlebnisse schnellstmöglich zu verarbeiten und abzuhaken, da ist es natürlich von Vorteil, wenn schnell wieder ein Spiel ansteht", sagte Barisic. "Ich denke, Rapid ist weiterhin der Favorit auf den Aufstieg", sagte Debrecen-Trainer Srdjan Blagojevic.

2500 Legia-Fans in Wien

Die Austria geht mit einem 2:1-Vorsprung in das Heimspiel gegen Legia Warschau (19 Uhr, ORF 1). Das Verwalten der Führung ist für Trainer Michael Wimmer keine Option: "Wir werden auf Sieg spielen und wollen mit den Fans im Rücken aufsteigen."

Die Anhänger der Polen beschäftigen die Polizei – 2500 Legia-Fans werden erwartet, 1450 haben Karten für die Generali-Arena. Brisant war ein Duell zwischen der Austria und Legia 2004 im Ernst-Happel-Stadion: Die polnischen Fans hatten randaliert und weder Ordnerdienst noch Polizeibeamte in ihrem Auswärtssektor geduldet. Ausgesprochen ruhig verlief hingegen im vergangenen Oktober das Spiel gegen Lech Posen, dessen Anhang ebenfalls für seine Gewaltbereitschaft bekannt ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.