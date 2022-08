Europa League: Starke Gruppe für Sturm Graz

Bei der Auslosung des zweitwichtigsten UEFA-Clubbewerbs am Freitag in Istanbul kamen die in Pot 4 platzierten Grazer in die Gruppe F zu Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Midtjylland aus der dänischen Superliga. Erster Matchtag ist der 8. September, bis 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

Europa League Gruppenauslosung 2022/23

Gruppe A:

Arsenal (ENG)

PSV Eindhoven (NED)

Bodo/Glimt (NOR)

Zürich (SUI)

Gruppe B:

Dynamo Kyiv (UKR)

Rennes (FRA)

Fenerbahce (TUR)

AEK Larnaca (CYP)

Gruppe C:

Roma (ITA)

Ludogorets (BUL)

Real Betis (ESP)

HJK Helsinki (FIN)

Gruppe D:

Braga (POR)

Malmö (SWE)

Union Berlin (GER)

Saint-Gilloise (BEL)

Gruppe E:

Manchester United (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Sheriff (MDA)

Omonoia (CYP)

Gruppe F:

Lazio (ITA)

Feyenoord (NED)

Midtjylland (DEN)

Sturm Graz (AUT)

Gruppe G:

Olympiacos (GRE)

Qarabag (AZE)

Freiburg (GER)

Nantes (FRA)

Gruppe H:

Roter Stern Belgrad (SRB)

Monaco (FRA)

Ferencvaros (HUN)

Trabzonspor (TUR)