Während die Polen am Wochenende spielfrei waren, gewannen die Grün-Weißen gegen die SV Guntamatic Ried glanzlos mit 1:0. "An der Ausgangslage hat sich nichts geändert. Wenn wir vor dem Hinspiel der Favorit waren, dann sind wir es jetzt genauso. Und es war ja auch nicht so, dass wir im Hinspiel die schlechtere Mannschaft waren", sagte Trainer Ferdinand Feldhofer, dessen Team sich auf einen heißen Tanz einstellen muss: In der Polsat-Plus-Arena haben mehr als 40.000 Zuschauer Platz. "Es wird sicher ein Hexenkessel, was ich cool finde. Ein Entscheidungsspiel vor vollem Haus ist mir lieber, als vor 500 Fans anzutreten."

Greil und Aiwu wieder dabei

Wohl wieder keine Rolle wird Yusuf Demir spielen, bei dem es bei den Adduktoren "ein bisschen" zwickt. "Das müssen wir noch genauer abklären", erklärte Feldhofer. Die gegen Ried fehlenden Emmanuel Aiwu (krank) und Patrick Greil (angeschlagen) traten hingegen die Reise an. "Das sind die coolsten Spiele für einen Fußballer, dementsprechend freue ich mich natürlich", sagte Greil vor seinem ersten Europacup-Einsatz.