"Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und Krankenhäusern, die ihren letzten Tropfen Blut geben für jene in der Ukraine, die jeden Tag leiden." Der ukrainische Teamchef Oleksandr Petrakow war nach dem 3:1-Sieg im Play-off-Halbfinale in Glasgow gegen Schottland gerührt. Am Sonntag geht es im Endspiel in Cardiff gegen Österreich-Bezwinger Wales um das WM-Ticket.