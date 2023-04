Real demütigte „Barca“

Real Madrid wird wahrscheinlich die spanische Fußball-Meisterschaft an den FC Barcelona verlieren, der „Königspokal“ sollte allerdings zu einer Beute für das „Weiße Ballett“ werden. Das Team um ÖFB-Kapitän David Alaba ist im Finale gegen Osasuna klar zu favorisieren – erst recht nach der Sternstunde im Camp Nou. Die Madrilenen deklassierten „Barca“ auswärts 4:0 (1:0) und machten damit die 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel mehr als wett.

Überragender Akteur auf dem Rasen war einmal mehr Karim Benzema. Der französische Stürmer, der am Sonntag beim 6:0 gegen Valladolid binnen sieben Minuten drei Mal getroffen hatte, fabrizierte seinen nächsten Hattrick. Der 35-Jährige drückte dem „Clasico“ in Barcelona mit einer Vorlage zum 1:0 von Vinicius Junior (45.+1) und drei Goals in der 50., 58. und 80. Minute seinen Stempel auf. Alaba spielte ebenfalls stark und gab der Defensive den notwendigen Halt.

Für Gernot Trauner und Feyenoord ist hingegen der Traum vom Cup-Finaleinzug in den Niederlanden geplatzt. Das von Ausschreitungen und Unterbrechungen überschattete Prestigeduell mit Ajax Amsterdam endete in Rotterdam 1:2.

Der FC Bayern hadert indes mit der 1:2-Last-Minute-Heimniederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg. „Das ist ein bitterer Abend für uns“, gestand Neo-Trainer Thomas Tuchel, der Julian Nagelsmann beerbt hatte. Joshua Kimmich stand der Ärger ins Gesicht geschrieben. „Am Ende des Tages kotzt mich das einfach brutal an, wir haben wieder einen Titel verspielt“, sagte der Mittelfeldmotor.

Auch Kapitän Thomas Müller haderte mit dem trostlosen Ausgang bzw. mit dem Elfmeter-Gegentor in der 95. Minute. „Es ist eine Leere da. Man steht jetzt da mit diesem Scherbenhaufen und weiß, für dieses Jahr ist es wieder vorbei mit dem DFB-Pokal. Das kratzt natürlich am Ehrgefühl.“ Die Bayern gewannen zuletzt 2020 den Cup.

Auch Borussia Dortmund wird die Trophäe heuer nicht stemmen. Die Schwarz-Gelben verloren den Schlager bei RB Leipzig (mit Konrad Laimer bis zur 88. Minute) 0:2. Die Tore erzielten Timo Werner (22.) und Willi Orban (98.).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.