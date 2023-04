„Es kotzt mich brutal an!“ Kimmich spricht die Probleme beim FC Bayern an

Joshua Kimmich ist nicht der Typ für lautstarke Ansagen. Nach dem überraschenden 1:2 im DFB-Cup-Viertelfinale gegen den SC Freiburg platzte aber auch dem sonst eher ruhigen Teamkapitän regelrecht der Kragen.

Es sei, als ob dem deutschen Rekordmeister derzeit der für Entscheidungsspiele notwendige Tick Emotion und Leidenschaft fehle, so Kimmich. Wie diese Emotionalität konstant hochgehalten werden kann? „Schwierig“, sagte Kimmich.

„Es kotzt mich einfach brutal an, je mehr Titel wir verspielen. Jetzt haben wir wieder einen, den wir in dieser Saison nicht gewinnen. Am Ende des Tages scheint es uns nicht zu motivieren, wenn wir Titel verspielen“, sagt der Defensiv-Spezialist vor versammelter Presse.

Kimmich erzeugte mit seinen Aussagen den Eindruck, dass seine Teamkollegen zu wenig für solche Spielen brennen würden. Er schob allerdings hinterher, dass die Enttäuschung in der Kabine sehr wohl groß sei. „Hoffe ich... sehe ich“, sagte er vorsichtig. Ohnehin habe der Spielführer aber mit sich selbst am meisten zu kämpfen, „dass ich da nicht komplett durchdrehe und die Fassung verliere, weil so ein Tag wie heute (Dienstag, Anm.) der tut schon weh.“

Am Trainerwechsel - Thomas Tuchel löste kürzlich Julian Nagelsmann ab - habe es nicht gelegen, auch wenn, so Kimmich, eine Rochade auf der Bank kein gutes Zeichen für das Funktionieren einer Mannschaft ist. Die Bayern haben damit zum dritten Mal in Folge den Gewinn des DFB-Pokals verpasst.

Nach der Führung von Dayot Upamecano (19.) per Kopf drehte Freiburg dank einem Traumschuss von Nicolas Höfler (27.) sowie einem von Lucas Höler (90.+5) verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit die Partie.

