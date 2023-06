Pep Guardiola ist am Gipfel seiner Träume angekommen. Der katalanische Fußball-Startrainer führte Manchester City zum ersten Champions-League-Triumph in der Klubgeschichte, das 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand im Finale von Istanbul, wo Rodri in der 68. Minute das goldene Tor glückte, hievte die "Skyblues" in den erlesenen Zirkel von nur acht Vereinen, die binnen einer Saison das Triple aus Königsklasse, Meisterschaft und Cup gewonnen haben. Zuvor war dieses Kunststück Celtic Glasgow (1967), Ajax Amsterdam (1972), PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), dem FC Barcelona (2009, 2015), Inter Mailand (2010) und Bayern München (2013, 2020) gelungen.

"Es ist eine große Erleichterung für uns alle. Jetzt hört die ewige Fragerei nach dem ersten internationalen Titel auf", sagte Guardiola, den der Ehrgeiz weiter antreibt. "Wir müssen diese Erfolge jetzt bestätigen und noch härter dafür arbeiten." Nicht ganz ernst gemeint klang die Kampfansage des 52-Jährigen an Real Madrid, also an jene "Königlichen", die den Pokal mit den Riesenohren schon 14 Mal erobert haben.

Rodri erzielte in der 68. Minute das goldene Tor in Istanbul. Bild: APA/AFP/Paul Ellis

"Ich bin unglaublich stolz"

"Wir sind nur noch 13 Champions-League-Siege entfernt. Sei vorsichtig, Real Madrid, denn wir sind dir auf den Fersen. Wenn du ein bisschen schläfst, werden wir dich einholen", schmunzelte Guardiola. Seine "Citizens" zeigten, dass sie auch ohne Galavorstellung ihres Superstürmers Erling Braut Haaland (52 Treffer in 53 Saison-Pflichtspielen) und trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Spielmacher Kevin De Bruyne bestehen können.

ManCity musste sehr wohl leiden, Inter bot dem englischen Top-Klub die Stirn und fand exzellente Möglichkeiten (Lattenkopfball inklusive) auf den Ausgleich vor. "Wir haben es uns ganz klar nicht verdient zu verlieren", betonte Simone Inzaghi, der Coach der Nerazzurri: "Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler, ich möchte sie gegen niemanden eintauschen. Die ganze Welt hat gesehen, warum. Wir haben gegen ein sehr starkes Team nur ganz wenig zugelassen." Ein Moment der Unaufmerksamkeit genügte.

Lautaro Martinez (re.) wird von Joaquin Correa getröstet. Bild: APA/AFP/Bulent Kilic

Als sich Manuel Akanji auf dem rechten Flügel durchtankte und den Idealpass mittig in den Rücken der Inter-Abwehr spielte, sah sich niemand für Rodri (Marktwert 80 Millionen Euro) zuständig. Der 26-jährige Madrilene, der 2019 von Atletico zu ManCity übersiedelt war, versenkte den Ball – vorbei an der italienischen "Mauer" – gekonnt mit der Innenseite im rechten Eck.

Dieser Schuss war 20 Millionen Euro wert. Das ist jene UEFA-Prämie, die City für den Titel kassiert. "Für uns ist ein Traum wahr geworden. Jeder von uns hat es verdient, diese Trophäe in den Händen zu halten. Es war überhaupt nicht leicht, Inter hat ein Klassespiel gemacht", sagte Rodri. Akanji sparte nicht mit Selbstkritik: "Ich glaube, das war von der Leistung her eines unserer schlechtesten Saisonspiele. Aber das spielt keine Rolle, denn wir haben unglaublich gekämpft." Jetzt ist Feiern bis zum Abwinken angesagt.

Mehr zum Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Rodri: Torschütze, Student, Opel-Fahrer Es gibt sie immer noch – jene Typen im Profifußball, die alle Stereotypen des verwöhnten, selbstherrlichen Stars, der dank seines Lieblingshobbys ... Rodri: Torschütze, Student, Opel-Fahrer

Internationale Pressestimmen

„Tränen der Champions. Inter, wie ärgerlich! Die Nerazzurri verlassen den Platz mit Tränen, aber erhobenen Hauptes. Es gab keine ehrenhaftere Art, das Finale zu verlieren gegen eine stärkere Mannschaft, die beste der Welt, vielleicht die größte in der langen Historie der Premier League.“

Gazzetta dello Sport, Italien

„Inter, bittere Tränen in Istanbul. City gewinnt die Champions League. Ein Tor von Rodri besiegelt die Niederlage der Mannschaft von Simone Inzaghi, die eine Leistung voller Stolz und Bedauern zeigt. Lautaro und Romelu Lukaku vergeben im Finale große Chancen.“

Corriere dello Sport, Italien

„Inter hat den Löwen fast 70 Minuten lang im Käfig eingesperrt, war dann aber einen Moment abgelenkt – und wurde aufgefressen.“

La Repubblica, Italien

„Der zerplatzte Traum. Die Nerazzurri spielen ebenbürtig, aber werden von den Fehlern und vom Pech bestraft: Lukuku „pariert“ gegen Dimarco und vergibt dann per Kopf. Guardiola schafft das Triple – ein Triple aber gibt es auch für Italien: Alle drei europäischen Finale 2023 (Roma gegen Sevilla, Fiorentina gegen West Ham, Inter gegen ManCity) wurden verloren.“

Tuttosport, Italien

„Für Manchester City war es der krönende Abschluss, der Pokal, den sie sich gewünscht haben, um den ultimativen Satz zu vervollständigen. Oft wird gesagt, dass Vereine leiden müssen, bevor sie die Champions League gewinnen, und wie City das getan hat, besonders in den Jahren unter Pep Guardiola, in denen die Dominanz im eigenen Land keine Garantie in Europas elitärstem und unberechenbarstem Wettbewerb war.“

The Guardian, England

„In zwölf Jahren waren die Citizens bereits sieben Mal englischer Meister – und nun hat das Team von Pep Guardiola den epischen Erfolg von Sir Alex Fergusons Manchester United aus dem Jahr 1999 in einer einzigen Saison wiederholt – Premier League, FA Cup und die Champions League. Herz, was willst du mehr?“

The Telegraph, England

„Citys türkisches Vergnügen: Die Skyblues krönen sich zum Champion von Europa und vollenden das historische Triple.“

Daily Mail, England

„Manchester City hat endlich sein Gold gefunden. Sie können ihre erste Champions-League-Trophäe in die Höhe recken, der große Traum der arabischen Besitzer, die 2008 den Klub gekauft haben und begonnen haben, Stars zu verpflichten. Es ist das magische Triple durch einen Sieg gegen Inter Mailand, das sich mehr wehrte, als alle erwartet hatten.“

Mundo Deportivo, Spanien

„Manchester City und Guardiola berühren den Himmel. Ein Tor von Rodri beschert Peps City den ersten Champions-League-Titel überhaupt.“

Marca, Spanien

„Der Ästhet Pep Guardiola wird endlich mit City belohnt. Der spanische Seiltänzer, Meister des schönen Spiels und der Innovationen, hat sich mit der Champions League versöhnt. Die vergangenen Enttäuschungen sind gelöscht.“

Le Figaro, Frankreich

„Auch wenn der letzte Schritt richtig schwerfiel: Der Triumph von Manchester City markiert eine Zeitenwende. Pep Guardiola schafft ein Meisterwerk für die Geschichte.“

FAZ, Deutschland

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos