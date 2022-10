Das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam hat die dritte EURO-Endrunde en suite im Visier. Nach dem Vorrunden-Aus 2016 und dem Achtelfinal-Einzug 2021 stellen sich in der Qualifikation für die Titelkämpfe 2024 in Deutschland mit Belgien und Schweden zwei unangenehme Fußball-Größen in den Weg. Die Top Zwei schaffen es auf direktem Weg.

Für den rot-weiß-roten Cheftrainer Ralf Rangnick braucht es keine "Ehrenrunden" über die Play-offs, seine Zielvorgabe ist klar. "Wir wollen uns so entwickeln, dass wir jeden Gegner schlagen – auch in dieser Gruppe", sagte der Deutsche.

"Es hätte einfacher, aber auch schwieriger sein können", kommentierte Rangnick das Losverfahren in Frankfurt. Aus Topf eins wäre für die Ausscheidung, die von März bis November 2023 über die Bühne gehen wird, etwa Ungarn die vermeintlich einfachste Option gewesen, aus Topf drei Armenien.

Favorit in Pool F ist der Weltranglistenzweite Belgien, das Team um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku, das bei der WM Dritter wurde und bei der jüngsten EURO ins Viertelfinale vorstieß. Schweden misst sich zum bereits siebenten Mal in einer WM- oder EM-Qualifikation mit Österreich. Die Erinnerungen sind nicht die schlechtesten: 1998 war das ÖFB-Team nach zwei 1:0-Siegen über die Skandinavier zum bis dato letzten Mal zu einer WM gefahren, im September 2015 lösten David Alaba & Co. mit einem imposanten 4:1-Erfolg in Stockholm das Ticket für die EURO 2016.

Sogenannte Pflichtsiege stehen gegen Estland und Aserbaidschan, die Nummern 109 bzw. 123 der Welt, auf der To-do-Liste. Beide warten noch auf die erste Qualifikation für ein Großereignis. Auf die leichte Schulter zu nehmen seien die beiden Außenseiter freilich nicht, warnte Rangnick. "In Baku ist es auch nicht so, dass man da schnell hinfliegt und drei Punkte mitnimmt", betonte der 64-Jährige. Die Bilanz Österreichs ist mit drei Siegen und einem Remis gegen Aserbaidschan und zwei Erfolgen über Estland eindeutig positiv.

Hartes Los für Titelverteidiger

Der amtierende Europameister Italien bekommt es in der Gruppe C mit England, dem Finalgegner 2021, der Ukraine, Nordmazedonien und Malta zu tun. "Wir werden voll gefordert werden und müssen auf der Höhe sein", weiß Italiens Teamchef Roberto Mancini. Vier Teams in diesem "Pool" waren bei der EURO 2021 dabei, gegen Nordmazedonien verlor Italien im WM-Play-off 0:1 und gab damit ein Ticket für Katar 2022 aus der Hand.

Attraktiv ist auch die Gruppe B mit den Niederlanden, Frankreich, Irland und Griechenland.