Scott, der ein rotes Trikot von James Milner übergestreift hatte, war schon deutlich vor dem um 37 Minuten verspäteten Anpfiff des Fußball-Champions-League-Finales in Paris aus dem Häuschen.

Das lag nicht nur daran, dass dem eingefleischten Liverpool-Fan ein Langfinger auf dem Weg in das Stade de France das Endspielticket aus dem Hosensack gezogen hatte. In der Hotel-Lobby unweit des Flughafens Charles de Gaulle liefen die Drähte heiß, Scott, der seit 50 Jahren kaum ein Match seiner "Reds" verpasst und sogar bei Europacup-Auftritten des Traditionsklubs in Innsbruck, Graz und Wien live dabei gewesen war, telefonierte im Minutentakt mit Freunden, die auf den Einlass in die Arena warteten.

Vor den Stadiontoren in Saint-Denis spielten sich tumultartige Szenen ab, die rund 7000 Sicherheitskräfte waren mit dem Ansturm der Liverpool-Schlachtenbummler – rund 60.000 sollen in Frankreichs Hauptstadt gereist sein – heillos überfordert. Die pure Angst, überrannt zu werden, war allgegenwärtig. Auch deshalb wurden zwischenzeitlich alle Schleusen geschlossen. "Es ist nicht nur chaotisch, sondern auch gefährlich", schimpfte Englands Fußball-Legende Gary Lineker.

Das Gedränge vor den Toren nahm bedrohliche Ausmaße an, die Gefahr einer Massenpanik war gegeben. Viele Fans mit gültigen Karten warteten stundenlang auf den Einlass und wurden immer ungeduldiger, als die Anstoßzeit näher und näher rückte. Viele gefälschte Karten waren im Umlauf, Blockaden an den Drehkreuzen die Folge. Einige "Schwarzfahrer" kletterten über hohe Zäune und verschafften sich (vorübergehend) illegal Zutritt zum Areal.

Die Polizei setzte Tränengas ein – auch in Gegenwart von unschuldigen Familien und Jugendlichen, die gekommen waren, um ein Fußballfest zu erleben.

"Es hätte eine Katastrophe geben können", betonte Scott und berief sich auf Augenzeugen. Prägender Nachsatz: "Wir alle wissen, was im Heysel-Stadion passiert ist." Damals, am 29. Mai 1985 beim Meistercup-Finale in Brüssel, waren Juventus- und Liverpool-Anhänger aneinandergeraten, Steine flogen, eine Wand hielt den Massen nicht stand und stürzte ein, 39 Menschen starben.

37 Jahre später sollte es zum Glück keine Toten geben. 238 Verletzte und 105 Festnahmen sind trotzdem viel zu viel, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Die französische Sportzeitung "L’Equipe" schrieb von einem "absoluten Fiasko". Das war es in der Tat – nicht nur für Scott.