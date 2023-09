Erstes Tor von Konrad Laimer für die Bayern

Konrad Laimer erzielte sein erstes Pflichtspieltor für Bayern München: Der ÖFB-Teamspieler traf zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 4:0 im Nachtrag der ersten Runde im deutschen Fußball-Pokal gegen Drittligist Münster.

Eric Maxim Choupo-Moting hatte die Bayern in Führung gebracht (9.), in der 40. Minute verwandelte Laimer eine Flanke von Leon Goretzka per Kopf. Noch vor der Pause legte Frans Krätzig ebenso sein erstes Bayern-Tor nach, Mathys Tel traf zum Endstand. Stürmer Harry Kane wurde von Trainer Thomas Tuchel geschont, Laimer half bis zu seiner Auswechslung (63.) erneut als Rechtsverteidiger aus.

Am eigentlichen Erstrundentermin vor dem Bundesliga-Ankick verloren die Bayern den Supercup gegen Leipzig mit 0:3. Der Pokal-Titelverteidiger schließt am Dienstag die zweite Runde bei Zweitligist Wehen-Wiesbaden ab.

