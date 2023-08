Erstes Finale für Messi mit Miami

Holt Fußball-Star Lionel Messi am Sonntag im Leagues-Cup gegen Nashville seinen ersten Titel mit Neo-Klub Inter Miami? Seit der Ankunft des argentinischen Weltmeisters beim Klub aus dem US-Bundesstaat Florida hat der MLS-Verein im Pokalbewerb sechs Spiele in Serie gewonnen und steht vor dem ersten Titelgewinn. "Den Titel zu holen wäre unglaublich, eine schöne Sache", sagte Messi bei seiner ersten Pressekonferenz als Profi von Inter Miami – und konnte sich dabei einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain nicht verkneifen: "Mein Wechsel nach Paris war nicht das, was ich wollte."

Vielmehr sei es sein Wunsch gewesen, beim FC Barcelona zu bleiben: Die massiv verschuldeten Katalanen hatten sich den 36-Jährigen, der mit dem WM-Triumph in Katar im Dezember vergangenen Jahres seine Karriere krönte, nicht mehr leisten können.

Nachdem sein Vertrag bei PSG ausgelaufen war, schlug Messi im Gegensatz zu einigen internationalen Stars ein Angebot aus Saudi-Arabien aus und wechselte in die USA zum Team von Mitbesitzer David Beckham.

Gegenteil von Paris

Neun Tore erzielte Messi im Inter-Dress bereits. Bereut hat er den Kontinentwechsel nicht, auch wenn er sich nach eigenen Angaben an das schwülheiße Wetter in Miami noch weiter gewöhnen muss. Ansonsten sei es das Gegenteil von dem, was in Paris passiert sei, wo er eine schwere Zeit gehabt habe. Der MLS will er nun zu einem noch besseren internationalen Standing verhelfen. "Es gibt hier alle Voraussetzungen für Top-Fußball", sagte er dem Sender ESPN. Vielleicht kann er auch einen Monat nach seiner Ankunft bereits den ersten Titel bejubeln.

