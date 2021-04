Erneuter Mauer-Fehler von Ronaldo: Trainer Pirlo hat offenbar genug davon

Cristiano Ronaldo ist ein Ausnahmekönner. Nur als Bestandteil der Mauer hat der Portugiese gestern zum wiederholten Mal keine gute Figur gemacht.

Beim 3:1-Sieg seines Klubs Juventus über Parma stand der 36-Jährige erneut in der Kritik. Als Brugman die Gäste in der 25. Minute per Freistoß in Führung schoss, war Ronaldo als einziger der Vier-Mann-Mauer nicht hochgesprungen. Stattdessen versuchte sich der Superstar mittels Ellbogen und vorgestrecktem Bein vor einem möglichen Körpertreffer zu schützen. Die TV-Bilder legten nahe, dass ausgerechnet ein Hochspringen Ronaldos das Gegentor verhindern hätte können. Zumal ein hinter ihm liegender Mitspieler einen etwaigen Flachschuss geblockt hätte.

Deja-vu: Bereits beim Aus im Champions-League-Achtelfinale vor einem Monat gegen Porto hatte sich Ronaldo bei einem Freistoß-Gegentor weggedreht. Damals hatten ihm Experten "Angst vor dem Ball" attestiert.

Juventus-Trainer Andrea Pirlo konnte dieser neuerliche Lapsus gestern freilich nicht schmecken. „Wir werden darüber nachdenken, wie wir es in den nächsten Spielen machen und ob wir ihn in die Mauer stellen“, hat der 41-Jährige keine Lust auf eine weitere Wiederholung.