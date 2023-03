Erling Haaland: "Tore schießen ist meine Superkraft"

"Es wäre langweilig gewesen, wenn er einen Rekord schon mit 22 Jahren aufgestellt hätte", erklärte Manchester-City-Trainer Pep Guardiola mit einem Augenzwinkern, warum er Erling Haaland auswechselte. Bis zur 63. Minute hatte der Ex-Salzburger fünf Tore beim 7:0 gegen Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League erzielt.

Nur Lionel Messi (FC Barcelona/2012) und Luiz Adriano (Schachtar Donezk/2014) hatten zuvor fünf Mal in einem Champions-League-Match getroffen, Guardiola verwehrte Haaland mit dem Austausch die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden. "Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne einen doppelten Hattrick erzielt hätte, aber was soll ich machen?", sagte Haaland ebenso schmunzelnd, der auch so Bestmarken aufstellte: Der Norweger ist der jüngste Spieler, der 30 Tore in der Champions League erzielt hat, mit nun 39 Pflichtspieltreffern ist er der beste Manchester-City-Torjäger in einer Saison. Er übertraf den seit 1928/29 von Tommy Johnson gehaltenen Rekord.

"Tore schießen ist meine Superkraft", erklärte Haaland. "Bei einigen Toren habe ich ganz einfach nicht nachgedacht und nur versucht, den Ball im Netz unterzubringen. Man muss schnell im Kopf sein." Guardiola spart ohnehin nie mit Lob für seine Spieler, Haaland beschrieb er nach dem Schlusspfiff mit einem Stakkato an Superlativen. "Unglaublicher Typ, riesiges Talent. Power, Mentalität, er ist ein Seriensieger. Wirklich gut."

"Ein besonderer Kerl"

Für Leipzig-Trainer Marco Rose kam die Haaland-Show nicht überraschend, hatte er den Ausnahmekönner doch schon in Salzburg und Dortmund betreut. "Ich kenne Erling sehr gut. Ich kenne seine Qualitäten. Das durften wir bitter erfahren." Vor der Partie hatte der Deutsche gewarnt, dass man Haaland "nie komplett" ausschalten könne. Das bewahrheitete sich und bewirkte Staunen bei den Leipzigern. "Er ist wirklich gut vor dem Tor, egal wie, er ist immer da. Er hat das Gespür und das Gefühl, wo der Ball hinkommt", sagte Emil Forsberg. Abwehrchef Willi Orban ergänzte: "Der Junge ist schon ein besonderer Kerl." Mit Leipzig ging Konrad Laimer unter. Abwehrspieler Benjamin Henrichs: "Wir wurden mehr oder weniger aufgefressen. Das tut brutal weh."

Manchester City stürmte zum sechsten Mal in Folge in das Viertelfinale, es bieten sich also weitere Chancen für Haaland-Rekorde. "Jetzt haben wir weiter ein Ziel für die Zukunft", sagte Guardiola über ein mögliches Sechs-Tore-Spiel seines Stürmers.

Das große Ziel ist aber der Champions-League-Pokal am 10. Juni im Endspiel in Istanbul. Eine Trophäe staubte Haaland im Trainingsanzug nach dem Schlusspfiff gegen Leipzig persönlich ab: Er schnappte sich den Matchball von Schiedsrichter Slavko Vincic.

Mehr zum Thema Fußball International Nacht der Rekorde für Haaland und ManCity MANCHESTER. Dank einer Gala von Fußball-Superstar Erling Haaland ist Manchester City ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Nacht der Rekorde für Haaland und ManCity

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

Lionel Messi Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.