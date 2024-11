Als LASK-Spieler Valon Berisha die "Gelbe Wand" zum Schweigen brachte

Auf eines kann sich Österreichs Fußball-Double-Gewinner SK Sturm Graz, der in der Champions League nach drei Niederlagen (1:2 bei Brest, 0:1 gegen FC Brügge, 0:2 gegen Sporting CP) noch auf den ersten Punkt wartet, einstellen: Es wird am Dienstag (21 Uhr, Sky) ohrenbetäubend laut im Westfalenstadion, das so etwas wie der Star des Traditionsklubs Borussia Dortmund ist.