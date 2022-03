Eriksen krönte seine Rückkehr in das Parken-Stadion mit dem Tor zum 3:0

Es war ein Gänsehautmoment: 290 Tage nach seinem Kollaps im EURO-Gruppenmatch gegen Finnland (0:1) kehrte Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen gestern auf den Rasen des Kopenhagener Parken-Stadions zurück, wo am 12.Juni 40.000 Zuschauer um das Leben des nach einem Herzstillstand reanimierten Mittelfeldspielers gebangt hatten.

Der 30-Jährige, der sein Team im Test-Länderspiel gegen Serbien (Endstand 3:0) als Kapitän angeführt hatte, zeigte sich – begleitet von Standing Ovations, Transparenten ("Welcome home, Christian") und Gesängen tief bewegt.

"Es war ein emotionaler Abend. Einer dieser Momente, auf die du dich nicht vorbereiten kannst", sagte Brentford-Legionär Eriksen, der mit einem Defibrillator spielt. "Es geht mir gut, ich bin gesund. Ich möchte dieses Kapitel meiner Karriere abgeschlossen wissen und mich wieder ganz auf den Fußball konzentrieren." Das gelingt blendend. Eriksen wird plötzlich zum echten Torjäger. Insider sagen, dass er fitter als vor dem tragischen Zwischenfall ist – schlanker und beweglicher.

Der Publikumsliebling, der schon am Samstag in Amsterdam beim 2:4 gegen die Niederlande mit Tor und Stangenschuss geglänzt hatte, trug sich auch im "Parken" in die Schützenliste ein. Fast schon kitschig, aber schön.

Eriksen zog aus halblinker Position kraftvoll ab, der Ball landete halbhoch im linken Eck. Es war das 3:0 (57.) – danach gab’s kein Halten mehr. Auch zuvor hatte "Danish Dynamite" den Ton angegeben, der EURO-Semifinalist war durch Treffer von Joakim Maehle (15.) und Jesper Lindström (53.) verdient in Führung gegangen.

Vize-Weltmeister Kroatien kam gegen Bulgarien nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand zu einem 2:1-Sieg. Kapitän Luka Modric hatte mit einem in der 76. Minute verwandelten Elfmeter die Wende eingeläutet. Der gebürtige Linzer Mateo Kovacic (FC Chelsea) und Ex-LASK-Stürmer Ante Budimir (Osasuna) wurden bei den Kroaten eingewechselt.