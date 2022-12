Englands Kapitän Kane läutete den Boxing Day mit einem Rekordtor ein

Gestern um 13.30 Uhr hat die englische Fußball-Premier-League am traditionellen Boxing Day ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und zwar im schmucken Brentford-Community-Stadion, wo Österreichs Frauen im Sommer im EURO-Viertelfinale Deutschland 0:2 unterlegen waren. Diesmal gab es im Duell zwischen Brentford und Tottenham keinen Sieger, die Spurs erreichten nach 0:2-Rückstand ein 2:2-Unentschieden.

Das war in erster Linie ein Verdienst zweier WM-Teilnehmer: Englands Kapitän Harry Kane erzielte mit dem 1:2 (65.) sein bereits zehntes Tor an einem 26. Dezember, damit ist er so etwas wie der "Mister Boxing Day". Kein anderer hat an diesem speziellen Spieltag, der seit 1966 im Liga-Kalender aufscheint, öfter getroffen. Das 2:2 ging dann auf das Konto des dänischen Nationalspielers Pierre Emile Höjbjerg (71.).

In Tottenhams Kader scheinen nicht weniger als zwölf Protagonisten auf, die bei der WM-Endrunde in Katar vertreten waren. Coach Antonio Conte hatte angekündigt, den Schongang einzulegen und etliche Stars wegen Überlastung zu schonen. "Eigentlich dürfte ich gar keinen von ihnen aufstellen, weil der körperliche Zustand nach so einem intensiven Turnier nicht optimal sein kann. Ich bin nicht glücklich mit dieser Situation. Ich müsste ihnen viel Ruhe gönnen, aber das geht bei diesem intensiven Spielplan nicht", sagte der Italiener, der in Brentford letztlich nur auf die beiden WM-Finalisten Cristian Romero (Argentinien) und Hugo Lloris (Frankreich) verzichtet hatte. Ivan Perisic (Kroatien), der am 17. Dezember noch das Spiel um Platz drei bestritten hatte, stand hingegen in der Startelf.

Dass Englands Teamkicker Kalvin Phillips bei Manchester City keine Berücksichtigung findet, hat andere Gründe. Trainer Pep Guardiola ärgerte sich, nachdem der 49-Millionen-Euro-Einkauf mit Übergewicht aus Katar zurückgekehrt war. "Er ist selbst für ein Training nicht in der besten Verfassung, geschweige denn matchfit." ManCity bekommt es morgen auswärts mit Leeds zu tun, bei der Jagd auf Spitzenreiter Arsenal ist für den Titelverteidiger ein Umfaller tabu.

Watford, das Team von ÖFB-Torhüter Daniel Bachmann, hat nach vier Matches ohne Gegentreffer einen Rückschlag im Bemühen um den Wiederaufstieg hinnehmen müssen. "The Hornets" unterlagen Millwall in der Championship zu Hause 0:2. Bristol City (mit Andreas Weimann bis zur 71. Minute) verlor gegen West Bromwich 0:2.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport