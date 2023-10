Englands Fußball-Ikone Bobby Charlton mit 86 Jahren gestorben

Das gab sein langjähriger Club am Samstag bekannt. Mit dem englischen Nationalteam war der Offensivmann 1966 im eigenen Land Weltmeister. In 106 Länderspielen erzielte er 49 Tore. Mit Manchester United gewann Charlton 1968 den Meistercup und dreimal den Ligatitel. In 758 Spielen für den Club gelangen der Allzeitgröße 249 Tore.

Nach seiner aktiven Karriere fungierte der frühere Weltklasse-Kicker für 39 Jahre als Direktor von Manchester United. "Sir Bobby wird immer als ein Gigant des Spiels in Erinnerung bleiben", hieß es im Nachruf auf der Club-Website.

