England gewann gegen Wales 3:0, Belgien spielte 1:1

Bild: GLYN KIRK (Pool via REUTERS)

Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate siegte am Donnerstagabend mit 3:0 (1:0). Dominic Calvert-Lewin (26.), Conor Coady (53.) und Danny Ings (63.) trafen gegen den Nachbarn im Londoner Wembley-Stadion. Southgate hatte auf Jadon Sancho, Tammy Abraham und Ben Chilwell verzichtet, nachdem von dem Trio Bilder von einer mutmaßlichen Überraschungsparty für Abraham veröffentlicht worden waren.

In der Nations League trifft England am Sonntag auf Belgien. Die Belgier kamen in ihrem Testspiel nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die Elfenbeinküste hinaus. Michy Batshuayi (53.) traf für die Gastgeber, Franck Kessie (86.) glich aus.