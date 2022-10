Endstation für die Wiener Austria

Die Violetten verspielten gestern in der heimischen Generali Arena die letzte (kleine) Aufstiegschance, das Team von Manfred Schmid kam gegen Lech Posen über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Can Keles egalisierte in der 70. Minute das 0:1 von Mikael Ishak (48.), der schon beim 4:1-Sieg der Polen im Hinspiel gescort hatte.

Die Violetten hätten vor 12.211 Fans einen vollen Erfolg gebraucht, um in die K.-o.-Phase einzuziehen. Den Matchball in dieser ausgeglichenen Partie (51:49 Prozent Ballbesitz, 12:13 Schüsse) vergab "Joker" Haris Tabakovic, der in der 93. Minute mit der Latte Kontakt aufnahm. Villarreal steht nach einem 2:2 gegen Be’er Sheva fix im Achtelfinale.