Emegha versprach Sturm Graz viele weitere Tore

Sturm Graz hätte es sich einfacher machen können: Auf dem Weg zum verdienten 1:0-Auftaktsieg in der Fußball-Europa-League gegen Midtjylland geizten die Steirer nicht mit Spannungsmomenten – zwei Lattentreffer, ein vergebener Elfmeter und der Ausschluss von Kapitän Stefan Hierländer inklusive. "Ein großartiger Abend für uns, für den ganzen Verein", sagte Trainer Christian Ilzer nach dem Schlusspfiff erleichtert. "Es war unser großes Ziel, mit einem Heimsieg in die Gruppe zu starten."

Den Unterschied machte mit Emanuel Emegha ein Stürmer, der nach dem Verkauf von Rasmus Höjlund an Atalanta Bergamo und der Verletzung von Jakob Jantscher schneller als geplant funktionieren muss. Sein Zwillingsbruder habe ihm vor dem Anpfiff einen Treffer aufgetragen, erzählte der Niederländer. "Ich hätte wohl vier Tore schießen müssen", sagte der 19-Jährige im Sky-Interview. "Aber glaubt mir, das kommt mit der Zeit." Auch Ilzer ist von einer Steigerung überzeugt. "Er hat acht Monate vorher nicht gespielt von Anfang an. Er hat viel Potenzial, das er jetzt noch stabilisieren muss."

Ob Emegha seine Torgefahr auch am Sonntag in der Bundesliga im Auswärtsspiel gegen Klagenfurt zeigen kann, ist ungewiss. Aufgrund einer Wadenblessur musste der Stürmer wie auch Jon Gorenc-Stankovic angeschlagen vorzeitig vom Feld.

"Es fühlt sich komisch an"

Auch die Austria vergab zum Auftakt der Europa Conference League gegen Hapoel Beer Sheva zu viele Chancen, sodass es am Ende nur zu einem 0:0 reichte. "Es fühlt sich komisch an. Jetzt spielen wir endlich einmal zu null und schießen aber kein Tor", haderte Austria-Trainer Manfred Schmid, nachdem zuletzt die Defensive die Problemzone gewesen war. Vor dem zweiten Gruppenspiel bei Lech Posen ist am Sonntag Hartberg in der Bundesliga der Gegner.